Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 OCT 2025 | 29º
X
Policiales

Detuvieron otra vez a “La Pitón”: entró a robar y la descubrió el dueño de la vivienda

La mujer, de 42 años, cuenta con múltiples causas por hechos similares. Personal de la Comisaría 50 acudió al barrio San Martín, desde donde intentó llevarse artículos de higiene personal.

Hoy 21:35

Personal de la Comisaría 50 volvió a detener a Jimena “La Pitón” Cano de 42 años, conocida delincuente de Termas de Río Hondo, esta vez por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas de este miércoles, cuando el propietario de una vivienda en el barrio San Martín, escuchó ruidos que provenían del frente de su hogar y al salir vio a “La Pitón”, intentando trepar la reja mientras cargaba un bolso de tela con estampado de flores.

Te recomendamos: Atraparon a la “Pitón” por robar herramientas desde una cerrajería

El dueño de la vivienda de inmediato la atrapó y dio aviso a la comisaría, quienes de inmediato dispusieron el traslado de personal en un móvil para proceder a la detención de Cano.

Al llegar al lugar y requisar el bolso, hallaron en su interior numerosos artículos de higiene personal, las que habían sido sustraídas desde el interior de la vivienda.

El fiscal Emanuel Sabater dispuso que sea aprehendida por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehenden a dos jóvenes tras el robo de una motocicleta en zona rural
  2. 2. Zamora recibió el premio Quórum 2025 al "Mejor Proyecto Judicial impulsado por las provincias" por la creación del centro "Nexo"
  3. 3. Caputo dijo que el mercado hizo una “interpretación errónea” de los dichos de Trump: “Se corregirá mañana”
  4. 4. Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo
  5. 5. Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba, habló por primera vez: “Todo fue por justicia”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT