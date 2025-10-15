Detuvieron otra vez a “La Pitón”: entró a robar y la descubrió el dueño de la vivienda

La mujer, de 42 años, cuenta con múltiples causas por hechos similares. Personal de la Comisaría 50 acudió al barrio San Martín, desde donde intentó llevarse artículos de higiene personal.

Hoy 21:35

Personal de la Comisaría 50 volvió a detener a Jimena “La Pitón” Cano de 42 años, conocida delincuente de Termas de Río Hondo, esta vez por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas de este miércoles, cuando el propietario de una vivienda en el barrio San Martín, escuchó ruidos que provenían del frente de su hogar y al salir vio a “La Pitón”, intentando trepar la reja mientras cargaba un bolso de tela con estampado de flores.

El dueño de la vivienda de inmediato la atrapó y dio aviso a la comisaría, quienes de inmediato dispusieron el traslado de personal en un móvil para proceder a la detención de Cano.

Al llegar al lugar y requisar el bolso, hallaron en su interior numerosos artículos de higiene personal, las que habían sido sustraídas desde el interior de la vivienda.

El fiscal Emanuel Sabater dispuso que sea aprehendida por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.