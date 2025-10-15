Insólita sanción a Gustavo Costas en la previa al duelo contra Flamengo

El técnico de Racing fue multado por la Conmebol. En Avellaneda hay bronca por el “doble estándar” en las sanciones.

Hoy 22:17

A días del choque clave frente a Flamengo, Gustavo Costas vuelve a estar en el centro de la polémica. El técnico de Racing fue sancionado por la Conmebol con una multa de 50.000 dólares por haber salido menos de un minuto tarde al segundo tiempo del partido revancha ante Vélez en el Cilindro de Avellaneda.

La medida generó indignación en Racing, ya que la dirigencia considera que no se aplican los mismos criterios con todos los clubes. En Avellaneda recordaron que Bruno Henrique, delantero de Flamengo, fue multado con 25.000 dólares pese a haber realizado gestos obscenos hacia los hinchas, y que Marcos Rojo, por un insulto al árbitro, recibió apenas dos fechas de suspensión.

El castigo a Costas llega en un momento delicado. El DT ya había sido suspendido en agosto por su fuerte reacción ante Darío Herrera en el partido frente a Tigre, cuando le dieron cuatro fechas de sanción efectiva. Además, en el duelo ante Barracas Central, protagonizó otro episodio que derivó en una expulsión y una capacitación obligatoria ordenada por el Tribunal de Disciplina.

Con este nuevo antecedente, el entrenador académico suma otra polémica a su historial reciente. Más allá del fastidio por la rigidez de la Conmebol, en Racing intentarán dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en el duelo continental ante Flamengo, donde Costas volverá a estar bajo la lupa.