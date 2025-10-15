Elías Suárez mantuvo importantes reuniones en Ciudad Capital

El candidato a gobernador del Frente Cívico recibió el respaldo de vecinos de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Hoy 22:34

El candidato a gobernador del Frente Cívico por Santiago, Elías Suárez, participó este miércoles a la tarde de importantes reuniones en ciudad Capital, donde recibió el respaldo y acompañamiento de vecinos de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En el Comité Provincia de la UCR estuvo acompañado por una gran cantidad de militantes y referentes históricos del radicalismo.

Además, estuvo en la sede del Foro Social y Popular donde mantuvo un encuentro con representantes de esta agrupación, entre los que se encontraban personas hipoacúsicas que fueron capacitadas de cara a los próximos comicios.

También visitó la sede de Más Futuro, oportunidad en la que se reunió con dirigentes, militantes que fiscalizarán en las elecciones.

En los encuentros, Suárez agradeció el apoyo de hombres y mujeres que representan a distintos sectores de la sociedad santiagueña y recordó: "En el 2005 el Frente Cívico nace como una propuesta de unidad provincial con representantes de distintos sectores políticos, poniendo los intereses de los santiagueños por encima de todos. Desde entonces transformamos servicios educación, salud y seguridad, entre otras cosas".

Aseguró además que el desafío es "seguir transformando ese proyecto y la base está en la educación". "Por eso -expresó- mejoramos la infraestructura, la dotamos de herramientas tecnológicas para que nuestros jóvenes tengan educación de calidad en cualquier lugar del interior; por eso conectamos las escuelas para prepararlos y capacitarlos porque ese es el desafío mayor".

También hizo especial énfasis en la inversión en salud durante los últimos años con la construcción de edificios y mejoras de hospitales en toda el territorio santiagueño, "con la incorporación de equipamiento de última generación y dándoles más complejidad".

Además, se refirió al crecimiento sostenido en materia de turismo, cultura y deporte que se logró a través de las obras de infraestructura que han permitido que competencias y eventos de primer nivel se desarrollen de la provincia.

Al final, Suárez sostuvo: "Seguiremos trabajando para defender los derechos de las minorías, de los jubilados, de las personas con discapacidad y apostando a políticas que generen trabajo para los jóvenes, donde el mayor desafío es industrializar la producción y, en ese sentido, necesitaremos el acompañamiento y la participación de todos: de las universidades, de las instituciones civiles, culturales, deportivas, de todos los santiagueños".