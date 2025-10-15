Argentina y Marruecos definen al campeón del Mundial Sub-20: cuándo se juega, horario y sede

La ilusión está más viva que nunca: la Albiceleste va por su séptimo título mundial y por mantener la rica tradición de un fútbol juvenil que vuelve a brillar en el escenario más importante.

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 llega a su punto culminante. Tras unas emocionantes semifinales, Argentina y Marruecos se medirán en la gran final del certamen juvenil, que se jugará este domingo a las 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.

El conjunto argentino, dirigido por Diego Placente, viene de vencer 1-0 a Colombia en una sólida actuación que lo depositó en su primera final desde 2007, cuando el equipo de Sergio Agüero y Ángel Di María levantó el trofeo en Canadá. Enfrente estará una sorpresiva Marruecos, que hizo historia al eliminar por penales a Francia (5-4) y alcanzar su primera definición mundialista en la categoría.

La final se jugará a partido único y, en caso de empate, habrá prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el campeón se definirá por penales.

