Neder: “El 26 de octubre Fuerza Patria en las urnas, por una economía con la gente adentro”

El candidato a senador nacional encabezó un plenario en Frías, departamento Choya.

Hoy 00:54

Fuerza Patria Peronista realizó este miércoles un multitudinario plenario en Frías -cabecera del departamento Choya-, llevado a cabo en la sede del PJ local, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputados provinciales Gerardo Montenegro y Sebastián Salim.

La bienvenida estuvo a cargo del intendente anfitrión, Néstor Humberto Salim, quien agradeció “la masiva concurrencia de la militancia, siempre son momentos de emoción y compromiso estos encuentros”.

Sebastián Salim

Luego habló el candidato a diputado provincial por la región, Sebastián Salim. “Pichón Neder es un defensor de la justicia social, y en el Senado lo hemos visto votar a favor de la Universidad Pública, de los jubilados, del Hospital Garrahan, de los discapacitados. Por eso queremos que siga representando a la provincia y a los santiagueños”.

“Mi compromiso es ser la voz de Frías y del departamento Choya en la Legislatura. Ser un gestor de los vecinos y un nexo con el Gobierno Provincial. Se ha hecho mucho, pero también sabemos que faltan cosas que para lograrlas hay que gestionar y resolver”, señaló.

José Emilio Neder

El orador de cierre fue José Emilio “Pichón” Neder. “La derecha que gobierna el país de nuevo instala asimetrías entre nuestro Norte y el centralismo portuario. Yo pregunto: si destruyen las rutas por falta de mantenimiento como está sucediendo, ¿quién va a poder poner una industria en una región con infraestructura vial destrozada? Porque ese eslogan ´la obra pública afuera´ que dos años atrás a algunos hasta les sonaba gracioso, resultó ser en la realidad la dolorosa pérdida de miles de puestos de trabajo”, puntualizó.

“Ahora hasta inventan terminologías nuevas, pretendiendo llamar swap a lo que es más deuda que acaban de tomar. Lo vienen haciendo a un ritmo y a una cantidad que ni los nietos de nuestros nietos van a poder terminar de pagar. Encima, entregando los recursos naturales del país, porque toman sus decisiones en contra del pueblo desde el odio, el individualismo y la perversidad”, fustigó.

“Lo único que puede frenar esto es el peronismo, es Fuerza Patria. Defendiendo los derechos, construyendo con mucho respeto y solidaridad social un nuevo escenario sobre políticas de producción y trabajo. Basta de usura financiera, basta de decir que esta crueldad es el camino correcto. ¿De qué camino correcto hablan cuando se van perdiendo miles de empleos y están cerrando las PyMES? ¿De qué camino correcto cuando a cada rato salen disparando a Estados Unidos a pedir más y más plata? Eso es reírse de la gente que la pasa mal”, ahondó.

“Sin Universidad pública y gratuita, sin salud pública de calidad y sin obra pública, no hay federalismo ni futuro. Toquemos el timbre de cada casa, hablemos con cada vecino, este 26 de octubre Fuerza Patria Peronista en las urnas de todo el país, para una economía con la gente adentro”, concluyó.