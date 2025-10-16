El tiempo para este jueves 16 de octubre en Santiago del Estero: 33ºC de máxima y posibles lluvias

Se espera una jornada con probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas de viento del sector sudeste.

Hoy 06:47

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana inestable, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas acompañadas por ráfagas de viento del sector sudeste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, se espera que se mantengan estas condiciones y que la temperatura máxima alcance los 33ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido anticipa un viernes marcado por la inestabilidad, con posibles tormentas aisladas durante toda la jornada, en la que se anuncian vientos del este, rotando al sudeste hacia la tarde y una máxima de 30ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.