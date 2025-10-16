IT: Bienvenidos a Derry, la precuela del universo de Stephen King lanzó su trailer final

La serie explorará los orígenes del mal en la ciudad de Derry, con Bill Skarsgård retomando su papel como Pennywise y Andy Muschietti nuevamente detrás de cámaras.

Hoy 08:08

HBO Max presentó el tráiler final de IT: Bienvenidos a Derry, la esperada precuela televisiva del universo creado por Stephen King y ambientada en el mismo mundo que las dos películas dirigidas por Andy Muschietti. El realizador argentino, también responsable de Flash, ha dirigido al menos dos de los nueve episodios de esta nueva serie producida por Warner Bros. Television.

El elenco está encabezado por Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar, Chris Chalk y Stephen Rider, e incluirá el regreso de Bill Skarsgård como el aterrador Pennywise. Completan el reparto Rudy Mancuso, Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Joshua Odjick, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Shane Marriott, Chad Rook, Morningstar Angeline y Madeleine Stowe.

Entre los productores figuran Bárbara Muschietti, Roy Lee y Dan Lin, quienes ya formaron parte del equipo creativo de las exitosas adaptaciones cinematográficas. El proyecto ha sido desarrollado por Jason Fuchs (Wonder Woman, Argylle), quien además ejerce como showrunner junto a Brad Caleb Kane (Tokyo Vice).

El primer episodio de IT: Bienvenidos a Derry se estrenará en HBO Max el próximo 27 de octubre, apenas cuatro días después del aumento de precios en la plataforma. Luego, un nuevo episodio se estrenará cada lunes, hasta completar los nueve capítulos que conforman esta ambiciosa producción televisiva.