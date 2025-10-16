Tragedia en la Ruta 34: padre e hijo murieron en un choque frontal cerca de Lugones y una mujer está grave

El siniestro ocurrió durante la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 616, entre las localidades de Garza y Lugones.

Hoy 09:42

Un grave accidente de tránsito ocurrido esta mañana de miércoles sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 616, entre las localidades de Garza y Lugones, dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer gravemente herida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok, en la que viajaban dos hombres oriundos de Orán, provincia de Salta, con destino a Buenos Aires, y un automóvil conducido por Carlos David Leguizamón, de 33 años, quien iba acompañado de su padre, René Leguizamón, de 72, ambos con domicilio en Lugones.

Como consecuencia del violento impacto, padre e hijo perdieron la vida de manera inmediata. En tanto, una mujer identificada como Mónica Quiroga, de 41 años, que también viajaba en el automóvil, resultó con heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde su estado es delicado.

En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Bomberos y servicios de emergencia, mientras que el tránsito permanece totalmente interrumpido en la zona del siniestro, a unos 2 kilómetros de Lugones.