El CCB homenajea a las madres con un concierto imperdible

El Centro Cultural del Bicentenario homenajeará a las Madres en su día, con un concierto musical de su coro polifónico, este domingo 19 de octubre a partir de las 20 horas, en el hall central de la institución.

En esta oportunidad, el coro del CCB interpretará en el comienzo del concierto, un tributo a María Santísima, Madre del Salvador y de toda la humanidad, pidiendo especialmente por la paz en el mundo.

Esta presentación estará a cargo de las sopranos Lilian Villalba y Verónica Lobos, quienes realizaran distintas versiones del Ave María.

Posteriormente se escuchará al Dúo de Cámara de Violín y Piano, a cargo del joven Violinista Agustín García (alumno de la ESPEA N 1) en violín y el Prof. Eduardo Bucci en piano.

En la segunda parte, la agrupación Coral interpretará un variado y riquísimo repertorio de tradición académica y popular.

El coro polifónico del CCB fue creado para la difusión de la técnica de canto grupal, como así también de las obras del repertorio mundial, de tradición académica y popular.

Comenzó su actividad en el mes de mayo del año 2022 y cuenta entre sus integrantes a cantantes sin distinción alguna.

La agrupación coral, se ha presentado en diversas oportunidades tanto en el CCB, como así también en las Iglesias Catedral, San Francisco, Convento de Santo Domingo, Parroquia Santa Rita; ha participado de encuentros corales y en otros eventos artísticos solicitadas por la comunidad.

Un encuentro imperdible con el arte musical, que el CCB propone disfrutar a la comunidad, para celebrar el Día de la Madre.