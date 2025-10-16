¿Lluvia o solcito? Así estará el tiempo para el Día de la Madre en Santiago del Estero

El cielo también parece tener un plan especial para este domingo. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
El domingo 19 de octubre, cuando se celebre el Día de la Madre, el tiempo acompañará a las familias santiagueñas con un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 30°C, ideal para disfrutar al aire libre.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias que podrían registrarse este jueves y viernes darán paso a un fin de semana con buen tiempo. El sábado se presentará con un cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y una máxima de 29°C, mientras que el domingo se espera mejor tiempo, con cielo parcialmente nublado, vientos del norte y una máxima que trepará hasta los 30ºC.
Pronóstico extendido SMN
Eso sí... durante la noche del domingo podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h, aunque no se prevén lluvias ni cambios significativos de temperatura.
De esta manera, todo indica que las mamás santiagueñas recibirán un regalo al menos del tiempo ja: domingo cálido, soleado y perfecto para celebrar en familia.