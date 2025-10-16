Ingresar
Emoción en Israel: el argentino Eitan Horn volvió a su casa tras más de 700 días como rehén en Gaza

Fue tras haber sido liberado por Hamas luego de pasar más de 700 días como rehén en Gaza.

Después de más de 700 días de cautiverio en la Franja de Gaza, el argentino Eitan Horn, de 39 años, volvió finalmente a su casa. Su liberación se produjo el lunes, en el marco del acuerdo humanitario que permitió la entrega de varios rehenes por parte de Hamas.

Horn, quien había sido secuestrado durante el ataque del grupo islamista a Israel, fue trasladado a territorio israelí, donde fue sometido a controles médicos y psicológicos por parte del Ejército, los cuales superó favorablemente.

Su regreso fue recibido con emoción y alivio por una muchedumbre que se congregó frente a su vivienda, expresando su apoyo y celebrando el reencuentro con su familia tras casi dos años de cautiverio.

