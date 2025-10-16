La frase de Franco Colapinto que encendió la ilusión de su continuidad en Alpine para 2026

El piloto argentino afronta el Gran Premio de Estados Unidos con confianza y dejó un mensaje esperanzador sobre su futuro en la Fórmula 1.

Hoy 16:34

El argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana en el circuito de Austin. Durante la conferencia de prensa previa, el piloto de Alpine habló sobre su presente y dejó una frase que ilusionó a todos con su posible continuidad en 2026.

“Ha ido mejor. Me costó manejar, me costaba encontrar la consistencia del auto. Apenas estoy empezando a encontrar mi ritmo”, expresó el joven de Pilar, que reconoció las dificultades para adaptarse al monoplaza del equipo francés. Aun así, se mostró entusiasmado con su progreso: “Solo necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo. Confío en que el coche del año que viene sea rápido”.

Con esa declaración, Colapinto encendió la ilusión de sus fanáticos, que sueñan con verlo como compañero de Pierre Gasly en la próxima temporada. “Es bueno ver la motivación del equipo para seguir esforzándose y encontrarle nuevas oportunidades al auto”, agregó el argentino, que sabe que su continuidad dependerá del rendimiento en las últimas fechas.

De todos modos, fue cauto respecto a su futuro inmediato. “Tengo que seguir trabajando y creciendo”, aclaró. Por otro lado, evitó hacer pronósticos sobre la lucha por el título 2025 entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen: “No sé”, respondió con una sonrisa.

En el evento de este jueves también estuvieron presentes Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas). Más tarde hablaron Lewis Hamilton (Ferrari), Verstappen (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

Fechas y horarios del Gran Premio de Estados Unidos (hora argentina)

Viernes 17 de octubre

Práctica libre 1: 14.30 a 15.30

Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14.00 a 14.30

Clasificación: 18.00 a 19.00

Domingo 19 de octubre