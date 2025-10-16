La FIFA ya vendió más de un millón de entradas para el Mundial 2026 y Argentina está en el top 10

Estados Unidos, Canadá y México, países anfitriones, lideran el ranking de ventas, pero los hinchas argentinos también dicen presente entre los más fanáticos del planeta.

Hoy 16:40

La FIFA anunció que ya se vendieron más de un millón de entradas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. A falta de más de un año y medio para el inicio del torneo, el furor por conseguir boletos ya se siente en todo el mundo, y Argentina figura en el top 10 de los países que más tickets adquirieron.

Según informó el organismo, fanáticos de 212 países ya aseguraron su lugar en la cita máxima del fútbol. Los residentes de los tres países organizadores encabezan el ranking de demanda, seguidos por potencias futboleras europeas y sudamericanas. En el listado, Argentina ocupa el noveno puesto, detrás de Inglaterra (4°), Alemania (5°), Brasil (6°), España (7°) y Colombia (8°), mientras que Francia cierra el top 10.

La primera etapa de preventa, que comenzó a mediados de septiembre y fue exclusiva para clientes de una tarjeta de crédito, resultó un verdadero éxito. Sin embargo, los hinchas que no pudieron conseguir su entrada tendrán una nueva oportunidad el lunes 27 de octubre, cuando se abrirá el sorteo anticipado para adquirir boletos individuales, abonos por estadio o por equipo, que permitirán seguir a una selección durante todo el certamen.

Además, la FIFA habilitó una plataforma oficial de intercambio de entradas en FIFA.com/tickets, destinada a evitar la reventa ilegal y proteger a los hinchas que buscan comprar o revender de forma segura.