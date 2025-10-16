Escándalo en Italia: detuvieron a Luca Vildoza y a su esposa por agredir a personal médico

El basquetbolista argentino y su pareja, la voleibolista serbia Milica Tasic, fueron acusados de atacar a paramédicos en Bolonia. La defensa del jugador asegura que todo fue un malentendido.

Hoy 16:48

El basquetbolista argentino Luca Vildoza, de 30 años, fue detenido en Italia junto a su esposa, la jugadora de vóley serbia Milica Tasic, tras un violento episodio ocurrido en la ciudad de Bolonia, donde ambos fueron acusados de agredir a personal médico de la Cruz Roja en la vía pública.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el hecho tuvo lugar en Via Calori, cerca del PalaDozza, poco después del partido que el Virtus Bologna disputó ante Mónaco. De acuerdo con el reporte policial, Vildoza perdió la calma con una ambulancia que se encontraba en la zona y discutió con los paramédicos, a quienes habría insultado.

Minutos después, en Viale Silvani, el vehículo del jugador bloqueó el paso de la ambulancia, lo que derivó en una pelea: Vildoza tomó del cuello a un paramédico, mientras que su esposa intervino tirándole del pelo al trabajador sanitario. El incidente ocurrió cerca de las 23.30 y fue presenciado por una patrulla de Carabineros, que intervino de inmediato y trasladó a la pareja a la comisaría.

El paramédico agredido fue atendido en un hospital local y dado de alta, mientras que otra voluntaria, una mujer de 55 años, radicó una denuncia formal. Tanto directivos del club italiano como autoridades policiales se presentaron en el lugar para contener la situación.

La defensa de Vildoza

El abogado del jugador, Mattia Grassani, aseguró que el fiscal renunció al juicio rápido para permitir una investigación más exhaustiva. “Mi cliente y su esposa fueron liberados”, declaró el letrado, quien sostuvo que “hubo una pelea, pero fue una acción mutua y no una agresión unilateral”.

Según la versión de la defensa, Vildoza solo reaccionó porque “la ambulancia bloqueaba el paso cuando su esposa, que está embarazada, quería regresar a casa después del partido”. Grassani confirmó que el magistrado revocó el arresto y que actualmente no pesa ninguna medida restrictiva sobre la pareja.

La respuesta de la Cruz Roja

Por su parte, la Cruz Roja Italiana – Comité de Bolonia emitió un comunicado condenando el hecho:

“Episodios como el ocurrido anoche en Bolonia son inaceptables, pero no disminuirán el compromiso de nuestros trabajadores, que actuaron con profesionalismo y valentía”, expresaron.

El escándalo sacude al Virtus Bologna, que en los próximos días deberá definir si aplicará alguna sanción interna al jugador argentino.