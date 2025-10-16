Sede confirmada para River vs. Independiente Rivadavia, por las semis de la Copa Argentina

El equipo de Núñez buscará aprovechar esta cita para cortar la mala racha que arrastra en el torneo local y recuperar la confianza de cara a un cierre de año cargado de objetivos.

Tras la eliminación de River de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y la seguidilla de derrotas en el Clausura 2025, la Copa Argentina se convirtió en la gran oportunidad del equipo de Marcelo Gallardo para levantar un título en la segunda parte de su ciclo y acercarse nuevamente a la clasificación para la Libertadores 2026.

La dirigencia del Millonario confirmó que las semifinales ante Independiente Rivadavia, programadas para el viernes 24 de octubre a las 22.10, se disputarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, tal como se esperaba.

El equipo de Núñez buscará aprovechar esta cita para cortar la mala racha que arrastra en el torneo local y recuperar la confianza de cara a un cierre de año cargado de objetivos. La sede cordobesa permitirá a los hinchas del Millonario y de Independiente Rivadavia asistir a un duelo que promete intensidad y emoción hasta el último minuto.