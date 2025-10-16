Sarmiento ya tiene todo confirmado para enfrentar a Atenas de Río Cuarto por los octavos de final del Federal A

El partido se jugará el domingo 19 de octubre desde las 18.00, con sede y árbitros definidos, en un duelo clave de la fase Revalida del torneo.

Hoy 17:59

Sarmiento de Santiago del Estero ya tiene todo listo para enfrentar a Atenas de Río Cuarto por los octavos de final de la fase Revalida del Federal A 2025, en un encuentro que se jugará el domingo 19 de octubre a las 18.00.

El elenco santiagueño llega con buen ánimo, tras eliminar a San Martín de Mendoza por ventaja deportiva, luego de empatar 0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta. Por su parte, Atenas RC de Río Cuarto viene de superar a Sarmiento de Resistencia con un contundente 5-0 global, mostrando su poderío ofensivo de cara al duelo contra el Verde santiagueño.

Los árbitros designados para el partido son: José Darío Sandoval (Concordia), Guido Córdoba (Concordia), Rodrigo Lezcano Garcilano (Victoria) y Lautaro Castañola (Nogoyá).