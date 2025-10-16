Trump llamó a Putin y acordaron reunirse en Hungría en un nuevo intento por lograr la paz en Ucrania

La charla se dio en la previa de la visita de Zelenski a la Casa Blanca. La cita será probablemente en dos semanas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se reunirá con su par ruso Vladimir Putin en Budapest, Hungría, probablemente en dos semanas, tras una conversación telefónica de la que aseguró “se lograron grandes progresos”.

“Hemos decidido que una reunión de nuestros asesores de alto nivel tendrá lugar la próxima semana. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, por parte de Estados Unidos, junto con otras personas aún por designar. Se elegirá un lugar”, anunció en su red Truth Social.

“Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘sin gloria’ entre Rusia y Ucrania”, escribió el presidente estadounidense.

Más tarde, afirmó: “Probablemente me reuniré con él en las próximas dos semanas” en la capital de Hungría. En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, añadió que su secretario de Estado, Marco Rubio, se encontrará primero con funcionarios rusos.

Trump estadounidense había confirmado la comunicación con Putin a través de sus redes sociales. “Estoy hablando con el presidente Putin. La conversación continúa, es larga, y yo, al igual que el presidente Putin, informaré de su contenido al concluir”, escribió en Truth Social.

La charla se dio en la previa de la visita de Volodimir Zelenski a la Casa Blanca y en medio de un nuevo intento por lograr la paz entre Rusia y Ucrania. El mandatario llegará a Washington con el foco en el refuerzo de armamento de largo alcance, buscando, de esta manera, presionar a Rusia para que se siente a negociar.

Esta semana Trump había sugerido la necesidad de hablar con Putin sobre el posible suministro a Ucrania de los misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk, que permitirían a Kiev golpear Moscú.