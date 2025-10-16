Tucumán: tres heridos por el derrumbe de un supermercado e intentos de saqueo

Una fuerte tormenta provocó el colapso de una pared del local. Infantería trabaja en la zona para contener a un grupo de personas que intentó ingresar al comercio.

Hoy 20:43

Momentos de caos y preocupación se vivieron esta tarde en la localidad tucumana de Delfín Gallo, donde una intensa tormenta provocó el derrumbe parcial de un supermercado chino ubicado en el barrio Ingenio Luján.

De acuerdo con fuentes policiales, una de las paredes laterales del comercio colapsó producto de la violencia del temporal, lo que generó un gran revuelo en la zona. Minutos después del siniestro, se registraron intentos de saqueo por parte de un grupo de personas que se acercó al lugar.

“Infantería está trabajando en el lugar conteniendo aproximadamente a unas 1.000 personas que quieren ingresar”, señalaron desde la fuerza, en medio de un importante operativo para restablecer el orden.

Hasta el momento, se reportaron tres personas heridas, aunque ninguna reviste gravedad. Los Bomberos Voluntarios también se hicieron presentes para verificar si había víctimas atrapadas entre los escombros. “Ahí vamos a establecer finalmente y fehacientemente si es que habría otra víctima que haya quedado en el interior de la estructura”, explicaron los rescatistas.

Las autoridades continúan monitoreando la situación en el lugar, mientras las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia permanecen desplegados para asistir a los damnificados y prevenir nuevos incidentes en medio de las fuertes lluvias que afectan a la región.