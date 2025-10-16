Ingresar
Artesanos y emprendedores celebrarán el Día de la Madre en el Parque Sur

La feria se realizará el viernes 17 y sábado 18 de octubre, de 18 a 22 horas, en el Parque Sur, con entrada libre y gratuita.

Hoy 20:58

La Cooperativa de Trabajo Perlarte y la Asociación Arte Argentino “Mitos, Leyendas y Costumbres Santiagueñas” invitan a disfrutar este 17 y 18 de octubre de la 1.ª Edición de la Feria del Día de la Madre de Artesanos, Emprendedores y Talleristas del Sur, con entrada libre y gratuita en el Parque Sur.

Con una propuesta pensada para toda la familia, la feria abrirá sus puertas ambos días desde las 18 hasta las 22 horas, con premios, sorteos, reconocimientos y espectáculos en vivo.

El viernes 17, el público podrá disfrutar del show de la Academia “La Clave”, participar de sorteos de 20 a 21, y cerrar la noche con la presentación del cantante Thomas Nieto.

El sábado 18, la jornada estará cargada de emoción y ritmo: se presentará el dúo vocal “Mili y Vir” con un tributo a Miranda!, se realizará la entrega de reconocimientos a mamás emprendedoras, y tendrá lugar un desfile de moda con producciones locales. El cierre estará a cargo de Ceci Sánchez y sus bailarines Mau Mascelloni y Javito Sánchez, en un espectáculo titulado “La Noche”.

Este encuentro busca celebrar el talento local, promover el trabajo de los artesanos y emprendedores santiagueños, y rendir homenaje a las madres en su día.

