Noha Virilli, la joyita santiagueña que se suma a Argentinos Juniors

El pequeño talento categoría 2018 fue incorporado por el club de La Paternal

Hoy 21:55
Noha Virilli

El fútbol santiagueño sigue exportando talento. Noha Virilli, un joven futbolista nacido en 2018, fue incorporado a las divisiones formativas de Argentinos Juniors, una de las canteras más prestigiosas del país.

El pequeño, oriundo de Santiago del Estero, demostró condiciones sobresalientes en su paso por el fútbol infantil local, lo que despertó el interés de los captadores del “Bicho” de La Paternal. Tras ser observado en diferentes pruebas, fue convocado para sumarse oficialmente al club bonaerense.

Desde su entorno destacaron la emoción por esta oportunidad y el acompañamiento de su familia en este nuevo desafío. Argentinos Juniors, reconocido por formar figuras como Maradona, Riquelme y Redondo, será el nuevo hogar futbolístico de esta promesa santiagueña que comienza a dar sus primeros pasos en el camino del profesionalismo.

