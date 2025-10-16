Detuvieron a Rubén “Tucumano” Medina: era buscado por una violenta pelea en el B° Los Fierros

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22 horas de este jueves, en inmediaciones de calle Necochea y Tucumán, cuando efectivos fueron alertados sobre disturbios en el domicilio de la familia Valor.

Hoy 23:40

Tras un intenso operativo nocturno, personal de la Comisaría Comunitaria N° 40, con apoyo de la división Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6, logró la aprehensión de Rubén Antonio Medina (24), quien permanecía prófugo y con pedido de captura nacional por su presunta participación en la brutal agresión ocurrida horas antes en el barrio Los Fierros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22 horas de este jueves, en inmediaciones de calle Necochea y Tucumán, cuando efectivos fueron alertados sobre disturbios en el domicilio de la familia Valor.

Al arribar, observaron al sospechoso salir del inmueble y desplazarse a pie por la vía pública. Al notar la presencia policial, el individuo emprendió la fuga hacia una zona montuosa, dando inicio a una persecución que concluyó con su captura a orillas de una ribera, tras una exhaustiva búsqueda por el sector.

Te recomendamos: Un apuñalado y tres detenidos tras una violenta pelea en el barrio Los Fierros de Termas

El aprehendido fue examinado en el C.I.S. Termas, posteriormente trasladado a la base de la dependencia interviniente.

Cabe recordar que Rubén Medina era uno de los implicados en la gresca de grandes proporciones registrada en horas del mediodía en calle Necochea y Brasil, donde un hombre identificado como Luis Antonio Figueroa (36) resultó con heridas de arma blanca y golpes en la cabeza. En esa oportunidad ya habían sido detenidos Claudio Jesús Medina (22), Agustín Fernando Medina (19) y Claudia Medina (25), conocidos en el ambiente delictivo como “Los Tucumanos”.

Por disposición del Fiscal de Turno, Dr. Ignacio Guzmán, se ordenó la aprehensión de Rubén Medina en el marco de la causa caratulada “Acta de procedimiento P.S.D. de lesiones calificadas y amenazas E.C. Medina Rubén, Medina Agustín, Medina Claudio, Medina Claudia E.P. Figueroa Luis Antonio y Medina Mario Alberto”, además de la formalización de las actas correspondientes al pedido de captura que pesaba sobre él.

El procedimiento generó tranquilidad entre los vecinos del barrio, quienes habían manifestado preocupación por los reiterados episodios violentos protagonizados por este grupo familiar.