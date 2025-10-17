El santiagueño Jorge Bruno da el salto a la Fórmula 4 española

Un joven piloto esta ante la posibilidad de exhibir el nombre de Santiago y su bandera por los varios circuitos europeos.

Hoy 01:27

El piloto santiagueño Jorge Bruno, esta ante la gran posibilidad de correr en uno de los campeonatos más importantes de Europa como es la Fórmula 4 española en 2026.

Jorge Bruno compitió este año 2025 en la Fórmula 2 argentina, participo en nueve fechas completando tres podios con una victoria y cinco finales más entre los seis mejores. Pero la actual temporada le tenía reservado un premio más importante, la posibilidad de correr en Europa con un auto de fórmula 4 española del Equipo Drivex Motorsport, precisamente el mismo equipo donde se formó Franco Colapinto en las temporadas 2018 y 2019.

El sueño del joven santiagueño a punto de cumplir 18 años, comenzó a tomar forma hace poco tiempo atrás cuando Jorge recibe la invitación del Team español con sede en Alcalá, para realizar algunos test a modo de prueba para talentos, emprendió viaje a España y se presentó en el circuito de Navarra para comenzar a conocer el auto.

Posteriormente durante dos días realizo pruebas en pista con buenas sensaciones, una semana más tarde el equipo se trasladó a Portimao en Portugal y allí Jorge tuvo la posibilidad de mostrar un poco más de sus condiciones, al final de dos días de pruebas los ingenieros y directores deportivos mantuvieron una charla con el piloto argentino, para ofrecerle una butaca como piloto oficial del equipo durante toda la temporada 2026.

Desde aquel momento hasta hoy, Bruno y su familia están trabajando intensamente para reunir el presupuesto y viajar el último fin de semana de noviembre al viejo continente, la incorporación oficial a la poderosa escuadra Drivex está cerca, pero el objetivo de completar un presupuesto para toda una temporada no tarea sencilla.

Un joven piloto santiagueño, esta ante la posibilidad de exhibir el nombre de Santiago y su bandera por los varios circuitos europeos, el desafío es grande pero la firmeza y el talento de Bruno van con un objetivo claro y definido, demostrarle al equipo que es capaz de devolver la confianza depositada con resultados positivos.