Colapinto vuelve a la acción con el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El piloto argentino afrontará un nuevo desafío en el Circuito de las Américas, en una temporada difícil para la escudería francesa.

Hoy 01:55

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimonovena fecha del calendario 2025, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin. Todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, quien volverá a subirse al Alpine en busca de revertir un año con altibajos.

El joven piloto no logró consolidarse entre los protagonistas y arrastra una racha irregular. Venía de su mejor actuación en Países Bajos, pero en las citas de Italia, Azerbaiyán y Singapur volvió a quedar entre los últimos lugares, en sintonía con el difícil presente del equipo francés.

Mientras tanto, Oscar Piastri lidera el campeonato mundial, seguido por su compañero de McLaren, Lando Norris, en una intensa lucha por el título. El campeón defensor, Max Verstappen, completa el podio de la tabla general.

Horarios del GP de Estados Unidos (hora argentina)

Viernes 17 de octubre

  • FP1: 14:30
  • Sprint Qualy: 18:30

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14:00
  • Clasificación: 18:00

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16:00

