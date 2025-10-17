Franco Colapinto finalizó 16º en la única práctica del fin de semana del GP de Estados Unidos

El piloto argentino terminó sin sobresaltos por delante de su compañero Gasly. Ahora se viene la clasificación para la carrera Sprint.

En una tarde sofocante, con temperaturas cercanas a los 30°C, se puso en marcha el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin. Allí, Franco Colapinto completó su labor con el Alpine A525, cumpliendo una buena sesión de entrenamientos libres bajo las indicaciones del equipo de Enstone.

El argentino inició la práctica con neumáticos duros, como la mayoría de los pilotos, salvo Fernando Alonso y Lance Stroll, que eligieron el compuesto medio. Con esa configuración, Colapinto completó 17 vueltas y marcó su mejor tiempo en 1m37s130. Luego tuvo un leve despiste en la primera curva, sin consecuencias para su monoplaza, mientras que una bandera roja detuvo la sesión por un incidente menor en el auto de Stroll.

Cuando se reanudó la actividad, el joven piloto completó otra tanda de diez giros, pasó por boxes para ajustes y finalmente salió a pista con neumáticos blandos. En ese tramo final logró su mejor registro: 1m34s653, ubicándose 16° a 1s359 del más rápido del día, Lando Norris (McLaren), y una vez más por delante de su compañero Pierre Gasly, a quien aventajó por solo 0.012 segundos.

El balance fue positivo para Colapinto, que sigue sumando experiencia en la máxima categoría y mostrando solidez en cada salida a pista, consolidándose dentro del programa de Alpine de cara al futuro.

