SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025 | 24º
Racing festejó ante Aldosivi en Avellaneda y se afianza en zona de clasificación

La Academia se impuso por 1-0 con un gol de penal de Vietto.

Hoy 21:00

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Racing Club Club Atlético Aldosivi

