SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025
Con la Sudamericana en la cabeza, Lanús enfrenta a un Godoy Cruz urgido de puntos

El encuentro se jugará desde las 21.15 en el Estadio Ciudad, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 01:50

Lanús y Godoy Cruz se enfrentan este viernes a las 21.15 en el Estadio Ciudad, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Granate, que suma siete partidos sin perder, quiere seguir escalando en la Zona B, mientras que el Bodeguero llega con cinco encuentros sin victorias y la urgencia de sumar para escapar del descenso.

Cómo llegan los equipos
Lanús atraviesa un buen momento: con victorias sobre San Lorenzo (2-1) e Independiente (2-0), se mantiene como uno de los animadores de la Zona B. Además, no pierde de vista la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, programada para el jueves.

Godoy Cruz, por su parte, sigue en un semestre complicado. Tras empatar 0-0 en el clásico mendocino y acumular cinco partidos sin ganar, el equipo de Walter Ribonetto necesita recuperar confianza y resultados para no complicarse en la pelea por la permanencia.

