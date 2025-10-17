Lanús le ganó a Godoy Cruz en La Fortaleza y se trepó a la cima de la Zona B

El Granate derrotó al Tomba por 2-0 en el sur bonaerense y es líder.

Hoy 23:38

Lanús cumplió con creces y derrotó por 2-0 a Godoy Cruz este viernes en La Fortaleza, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura, resultado que le permite mantenerse como líder de la Zona B, donde también compite River Plate.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino mostró solidez y eficacia en un encuentro trabajado, donde supo aprovechar los errores del rival para quedarse con tres puntos fundamentales en la recta final del torneo. El primer tanto llegó en el primer tiempo tras una gran acción individual de José María Canale, que terminó en gol gracias a una mala salida del arquero Franco Petroli, dejando sin reacción al “Tomba”.

Ya en el complemento, el Granate controló el juego con inteligencia y sobre el cierre del partido, Rodrigo Castillo definió con precisión para sellar el 2-0 definitivo ante un Godoy Cruz que nunca logró inquietar seriamente al local.

Con esta victoria, Lanús reafirma su gran momento futbolístico y se consolida en la cima de la Zona B, perfilándose como uno de los principales candidatos a los playoffs del Torneo Clausura.