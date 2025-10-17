Caso Luciana Torres: denuncian filtración ilegal de conversaciones privadas por Facebook

Familiares de la joven denunciaron que a través de una cuenta identificada como Lupe Salazar se están difundiendo conversaciones de la modelo, sus parientes y su exnovio. Se trata de material que figura en el expediente como prueba.

Hoy 07:02

La familia de Luciana Torres denunció ayer "la filtración y difusión indebida de evidencia reservada" publicada en la red social Facebook, a cargo de un usuario denominado "Lupe Salazar".

Como se sabe, la joven modelo Luciana Torres fue hallada sin vida en su departamento de calle Mitre, en el quinto piso, la mañana del 30 de diciembre del 2024.

Desde entonces, la Justicia lleva adelante una compleja investigación y ha imputado a su ex pareja, a un forense y a una psicóloga con diversos cargos. Todos ya fueron indagados y el proceso se encuentra en la etapa de clausura y elevación a juicio. Sin embargo, surgieron disparidades en la imputación de tipo penal formulada a su ex pareja.

Con el patrocinio de sus abogados querellantes, la familia habría denunciado en la víspera que en una cuenta identificada como "Lupe Salazar" descubrió "capturas de chats privados pertenecientes a la investigación, vulnerando (con ello) las reservas del legajo fiscal y afectando gravemente la intimidad de la víctima y su familia".

Dentro de los reproches, la querella habría subrayado que en Facebook aparecerían "conversaciones privadas de la víctima" y su entorno.

En algunas de las charlas, los protagonistas serían familiares, también su ex pareja y el tenor abarcaría hasta la relación de Luciana con sus padres.

Dado a la magnitud del contenido de aquella información difundida indebidamente, la querella habría requerido la inmediata intervención de la Justicia. El fin sería el cierre del sitio y develar quién o quiénes habrían obtenido la información, el cómo, y la consecuente divulgación, enfatizarían en el extenso escrito.