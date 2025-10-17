Peter Lamelas dijo que habrá “grandes noticias” que fortalecerán la alianza económica con Argentina

El embajador norteamericano se mostró confiado en el futuro de una “duradera amistad con el pueblo argentino”.
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó este viernes que "pronto" habrá "grandes noticias" que van a fortalecer "la alianza económica" entre su país y Argentina.
"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: 'Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad'", indicó a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.
En el mismo, añadió: "Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!".