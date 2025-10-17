Por qué se celebra el 17 de octubre el Día de la Lealtad Peronista

La fecha conmemora el día de 1945 en que una multitud se congregó en la Plaza de Mayo para pedir la liberación del General Juan Domingo Perón.

Hoy 09:23

Las efemérides del 17 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra en la Argentina el Día de la Lealtad Peronista.

La fecha conmemora el día de 1945 en que una multitud se congregó en la Plaza de Mayo para pedir la liberación del General Juan Domingo Perón, quien hasta pocos días antes había ejercido como vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra del gobierno de facto de Edelmiro Farrell, quien lo había mandado a detener en la Isla Martín García luego de su renuncia, presionada por sectores de la coalición militar. En los años previos Perón había avanzado con la ampliación de los convenios laborales, el estatuto del peón que reglamentó el trabajo rural y el otorgamiento de vacaciones pagas, por lo que su alejamiento del gobierno motivó una huelga general que llegó frente a la Casa Rosada. Temeroso por la estabilidad de su gobierno, Farrell mandó a traer a Perón y lo convocó a que diera un discurso desde el balcón de la sede del Poder Ejecutivo. En sus palabras de aquel día, el dirigente justicialista dijo: “He renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y laureles de general de la Nación. Lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón, y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Dejo, pues, el sagrado y honroso uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca del civil y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza del país”.

De esta forma, comunicaba su decisión de dejar el gobierno y presentarse a elecciones. Menos de un año después, en los comicios del 26 febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano se impuso con el 52,84 por ciento de los votos ante la Unión Democrática y su fórmula, compuesta por Jorge Tamborini y Eduardo Mosca. Así comenzó el primero de sus dos mandatos consecutivos ―en 1973 vendría el tercero, interrumpido por su muerte en 1974― y, por eso, los militantes peronistas del país celebran este día con actos que conmemoran aquella jornada.