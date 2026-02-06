Un violento choque frontal en ruta 34 dejó dos heridos de consideración

El siniestro ocurrió en el acceso a Real Sayana. Allí, un joven sufrió fracturas tras colisionar contra un motociclista que se encontraba de viaje.

Hoy 23:18

La noche de este viernes se vio sacudida por un grave accidente vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso principal a la localidad de Real Sayana. El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 22 horas, movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia de la zona.

Por causas que aún son materia de peritaje por parte de la Criminalística, dos motocicletas colisionaron de manera violenta en un sector de alta circulación. En uno de los rodados menores se desplazaba un joven residente de Real Sayana, identificado como de apellido Russmann, quien se llevó la peor parte del impacto.

El segundo protagonista del choque es un "motoviajero" que circulaba por la arteria nacional. Aunque su identidad no trascendió de manera oficial, se sabe que transportaba equipaje y elementos de viaje al momento de la colisión.

Producto del fuerte impacto, las motocicletas quedaron tendidas sobre la cinta asfáltica con daños materiales significativos. Según las primeras informaciones, el joven Russmann resultó con fracturas diversas y debió recibir asistencia inmediata.

En el lugar trabajó intensamente el personal de la ambulancia del Puesto Sanitario local, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos. El procedimiento policial estuvo a cargo de los efectivos del Destacamento de Real Sayana, quienes contaron con el apoyo de la Comisaría 55 de Icaño para ordenar el tránsito y resguardar la escena del accidente.

La ruta 34 permaneció con tránsito asistido durante varios minutos mientras los peritos realizaban las mediciones de rigor para determinar las responsabilidades del caso.