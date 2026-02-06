El gobierno provincial trabaja en las zonas afectadas por la crecida y los fenómenos climáticos

Realizaron un relevamiento y asistieron a familias afectas.

Hoy 19:57

El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero despliega un amplio operativo de relevamiento, monitoreo y mantenimiento en las zonas que se vieron afectadas en los últimos días por la crecida del río Dulce y por fenómenos climáticos atípicos que provocaron voladuras de chapas, caída de árboles, postes y cortes de cables en distintos puntos del territorio provincial.

Las tareas se llevan adelante por expresas indicaciones del gobernador Elías Suárez, a través de distintas áreas que intervienen de manera articulada en los sectores más comprometidos. En ese marco, trabajan en el territorio Mario Guzmán, subsecretario de Defensa Civil; Ramiro Banco, subsecretario de Desarrollo Social; y Ernesto Fernández, subsecretario de Promoción Humana y Relaciones Institucionales, todos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.

Las zonas más afectadas fueron Villa Mailín, en el departamento Avellaneda, y Laprida, en el departamento Choya, donde las intensas ráfagas de viento y las abundantes precipitaciones ocasionaron serios inconvenientes. También se registraron daños en Loreto, Villa Atamisqui, Medellín y la ciudad de Fernández, entre otros sectores.

Desde las áreas involucradas en los diversos trabajos, informaron que se mantiene un monitoreo permanente a lo largo de todo el río Dulce, desde Las Termas de Río Hondo hasta los departamentos del sur de la provincia. En el límite entre los departamentos Quebrachos y Rivadavia, se refuerza el control del estado estructural del puente y de las condiciones del cauce y los bañados de la zona.

Por esta razón, se dispuso el envío de una retroexcavadora para realizar tareas de limpieza en el sector del puente y su cauce, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir obstrucciones. Asimismo, los trabajos continúan en distintos frentes, especialmente sobre la Ruta Nacional Nº 92 y la Ruta Provincial Nº 13, en el marco del operativo de mantenimiento y asistencia ante la situación hídrica.

Desde Defensa Civil, el subsecretario Mario Guzmán coordina además acciones preventivas junto a autoridades comunales de los departamentos Atamisqui y Salavina, ante la crecida del río Dulce y el potencial desborde que podría afectar a familias de la zona.

Las autoridades provinciales destacaron que las intervenciones responden a eventos climáticos extraordinarios, con lluvias intensas y ráfagas inusuales, y que el Estado provincial continúa trabajando de manera sostenida para resguardar a la población, restablecer los servicios y proteger la infraestructura vial y urbana en los sectores afectados.