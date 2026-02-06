Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 FEB 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Argentina, con Marco Trungelliti como pieza central, enfrenta a Corea del Sur por la Davis

Con varias figuras ausentes, el santiagueño aparece como pieza clave en una serie exigente como visitante. El equipo de Javier Frana busca avanzar a la segunda ronda de clasificación.

Hoy 14:58

La Selección Argentina de tenis afronta este fin de semana una parada brava en la Copa Davis 2026: visitará a Corea del Sur por la primera ronda de clasificación con un plantel repleto de debutantes y con Marco Trungelliti como uno de los grandes referentes del equipo. El conjunto capitaneado por Javier Frana intentará meterse en la siguiente fase y sostener el sueño de disputar las Finales de noviembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICk AQUÍ Y MIRÁ EL PÁRTIDO EN VIVO

En un contexto marcado por ausencias pesadas, el rol del santiagueño toma todavía más valor. Argentina estará representada por Thiago Tirante (95°), Trungelliti (134°), Juan Pablo Ficovich (161°), Federico Gómez (197°) y Guido Andreozzi (32° en dobles), mientras que las principales raquetas del país priorizan el Argentina Open 2026 y el Challenger de Rosario. Por esa razón no viajaron Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry ni Francisco Comesaña.

Corea del Sur, dirigido por Jong-Sam Chung, presentará a Soon Woo Kwon, Sanhui Shin, Hyeon Chung, Ji Sung Nam y Uising Park. La serie comenzará el viernes 6 de febrero desde las 23:00 (hora argentina) y se extenderá hasta el domingo 8 en caso de ser necesario disputar los cinco puntos. Allí, Trungelliti tendrá compromisos determinantes que pueden inclinar la balanza.

Cruces y horarios de Argentina vs. Corea del Sur por Copa Davis
Thiago Tirante vs. Hyeon Chung | viernes 23.00
Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon | sábado 00.30
Andreozzi / Gómez vs. Nam / Park | domingo 01.00
Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon | domingo 2.30
Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung | domingo 4.00

TEMAS Marco Trungelliti Copa Davis

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Filmó a su pareja entrando a un motel con otro hombre y el video se volvió viral
  2. 2. Horror en el interior: dejó una carta de despedida a sus hijos y se quitó la vida
  3. 3. Burlando reveló detalles estremecedores de la autopsia de Silvina Luna y describió el dolor que padecía
  4. 4. Escándalo familiar en el Bº General Paz: invitó a su sobrina a “estar a solas” por WhatsApp
  5. 5. El tiempo para este viernes 6 de febrero en Santiago del Estero: seguirán las lluvias y la máxima será de 30º
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT