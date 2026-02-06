Argentina, con Marco Trungelliti como pieza central, enfrenta a Corea del Sur por la Davis

Con varias figuras ausentes, el santiagueño aparece como pieza clave en una serie exigente como visitante. El equipo de Javier Frana busca avanzar a la segunda ronda de clasificación.

Hoy 14:58

La Selección Argentina de tenis afronta este fin de semana una parada brava en la Copa Davis 2026: visitará a Corea del Sur por la primera ronda de clasificación con un plantel repleto de debutantes y con Marco Trungelliti como uno de los grandes referentes del equipo. El conjunto capitaneado por Javier Frana intentará meterse en la siguiente fase y sostener el sueño de disputar las Finales de noviembre.

En un contexto marcado por ausencias pesadas, el rol del santiagueño toma todavía más valor. Argentina estará representada por Thiago Tirante (95°), Trungelliti (134°), Juan Pablo Ficovich (161°), Federico Gómez (197°) y Guido Andreozzi (32° en dobles), mientras que las principales raquetas del país priorizan el Argentina Open 2026 y el Challenger de Rosario. Por esa razón no viajaron Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry ni Francisco Comesaña.

Corea del Sur, dirigido por Jong-Sam Chung, presentará a Soon Woo Kwon, Sanhui Shin, Hyeon Chung, Ji Sung Nam y Uising Park. La serie comenzará el viernes 6 de febrero desde las 23:00 (hora argentina) y se extenderá hasta el domingo 8 en caso de ser necesario disputar los cinco puntos. Allí, Trungelliti tendrá compromisos determinantes que pueden inclinar la balanza.

Cruces y horarios de Argentina vs. Corea del Sur por Copa Davis

• Thiago Tirante vs. Hyeon Chung | viernes 23.00

• Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon | sábado 00.30

• Andreozzi / Gómez vs. Nam / Park | domingo 01.00

• Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon | domingo 2.30

• Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung | domingo 4.00