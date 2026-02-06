Horror en el interior: dejó una carta de despedida a sus hijos y se quitó la vida

La víctima tenía 29 años. Fue hallada sin vida a pocos metros de su vivienda, tras dejar un mensaje dirigido a sus hijos. La carta.

Hoy 07:14

Un profundo impacto causó en el interior provincial la trágica muerte de una joven madre de 29 años, quien se quitó la vida luego de dejar una carta de despedida dirigida a sus hijos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho fue descubierto en horas de la mañana de ayer, cuando personal policial fue alertado de que la mujer, intensamente buscada desde la noche anterior, había sido hallada sin vida.

La búsqueda se inició alrededor de las 19.30, cuando su pareja se presentó en la Comisaría Comunitaria Nº 32 y manifestó que la joven no se encontraba en el domicilio y que había dejado una carta con un mensaje alarmante.

Según informaron fuentes policiales, el hombre relató que la mujer había salido del hogar que compartían junto a sus dos hijos, de 8 y 9 años, en la zona rural de Sara Pampa, durante la mañana, con destino a su lugar de trabajo, desde donde debía regresar por la tarde.

Luna explicó que durante la siesta salió a realizar tareas como jornalero y que, al regresar dos horas más tarde, advirtió que su pareja no había vuelto. Fue entonces cuando encontró un papel sobre un mueble de la vivienda.

“Simplemente perdón, hijos míos. No aguanto más el dolor de vivir así, pero me quiero ir. Siempre los amaré eternamente”, decía el mensaje escrito de puño y letra, lo que generó preocupación inmediata. Al intentar comunicarse con ella, el hombre constató que la mujer había dejado su teléfono celular en la casa. De acuerdo con su testimonio, antes de retirarse solo se habría llevado su documento de identidad.

Con estos datos, se montó un operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche, con la participación de personal policial y familiares. Cerca de las 9 de la mañana, el cuerpo fue hallado por su cuñado, a unos 30 metros del domicilio, suspendido de un árbol.

Los efectivos constataron que la joven tenía una soga atada al cuello y que el cuerpo se encontraba levemente apoyado sobre una silla plástica.

Por disposición de la fiscal Silvia Jaime, trabajó personal de Criminalística en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia. Además, se procedió al secuestro de la carta y del teléfono celular de la víctima, los cuales serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.