Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 FEB 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Central Córdoba va por su primera victoria en el Apertura ante Unión de Santa Fe

El encuentro se disputará este viernes en el Madre de Ciudades, con realidades distintas para ambos equipos en la Zona A. El Ferro necesitar sumar de a tres con urgencia.

Hoy 15:57

Central Córdoba será local este viernes ante Unión de Santa Fe en el partido que abrirá la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El encuentro correspondiente a la Zona A se jugará en el estadio Madre de Ciudades, desde las 21, con transmisión de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Andrés Merlos, mientras que Álvaro Carranza estará a cargo del VAR.

Central Córdoba atraviesa un arranque adverso: apenas logró un punto en tres fechas y se posiciona en el 14° lugar, solo por encima de Newell’s por diferencia de gol.

El equipo santafesino llega con un inicio aceptable en el campeonato, ya que suma cuatro puntos y se ubica en el octavo puesto, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Unión de Santa Fe

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Filmó a su pareja entrando a un motel con otro hombre y el video se volvió viral
  2. 2. Horror en el interior: dejó una carta de despedida a sus hijos y se quitó la vida
  3. 3. Burlando reveló detalles estremecedores de la autopsia de Silvina Luna y describió el dolor que padecía
  4. 4. Escándalo familiar en el Bº General Paz: invitó a su sobrina a “estar a solas” por WhatsApp
  5. 5. El tiempo para este viernes 6 de febrero en Santiago del Estero: seguirán las lluvias y la máxima será de 30º
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT