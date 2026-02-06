Central Córdoba va por su primera victoria en el Apertura ante Unión de Santa Fe

El encuentro se disputará este viernes en el Madre de Ciudades, con realidades distintas para ambos equipos en la Zona A. El Ferro necesitar sumar de a tres con urgencia.
Central Córdoba será local este viernes ante Unión de Santa Fe en el partido que abrirá la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro correspondiente a la Zona A se jugará en el estadio Madre de Ciudades, desde las 21, con transmisión de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Andrés Merlos, mientras que Álvaro Carranza estará a cargo del VAR.
Central Córdoba atraviesa un arranque adverso: apenas logró un punto en tres fechas y se posiciona en el 14° lugar, solo por encima de Newell’s por diferencia de gol.
El equipo santafesino llega con un inicio aceptable en el campeonato, ya que suma cuatro puntos y se ubica en el octavo puesto, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs.