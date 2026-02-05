Santiago es tu Río invita a otro fin de semana de actividades libres y gratuitas

El evento es organizado por la Municipalidad de la Capital.

El programa Santiago es tu Río vuelve a desplegar este fin de semana una variada agenda de actividades gratuitas en la costanera de la ciudad, con propuestas recreativas, deportivas y culturales pensadas para todas las edades, en un espacio que cada fin de semana convoca a miles de personas.

Durante las jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades deportivas, clases abiertas de baile, paseos gratuitos en bicicletas eléctricas, feria de emprendedores locales, experiencias de realidad virtual, juegos mecánicos y espacios de recreación para compartir en familia o con amigos.

La propuesta se construye de manera articulada con diversas organizaciones deportivas y culturales, emprendimientos de la economía social e instituciones gubernamentales, que participan activamente a través de stands, actividades y acompañamiento, fortaleciendo el trabajo conjunto y la presencia en el espacio público.

En esta oportunidad, la programación suma un condimento especial con la visita de profesores y profesoras de ritmos latinos de distintas ciudades de la provincia, quienes brindarán clases abiertas y participarán de las actividades previstas, fortaleciendo el intercambio cultural y artístico.

Además, se disputará la final del torneo de fútbol masculino que se viene desarrollando en el marco del programa, y se incorporan disciplinas como newcom y tenis de mesa, promoviendo la práctica deportiva y la participación de personas de todas las edades.

Como parte de las acciones de cuidado ambiental, durante el fin de semana se desarrollará el EcoCanje, una propuesta que invita a los vecinos a canjear 10 botellas plásticas por un árbol, fomentando hábitos responsables y la participación comunitaria.

A esto se suma la presentación de la murga Ilustres del Carnaval, que aportará música, baile y el espíritu festivo característico de esta expresión popular.

De esta manera, Santiago es tu Río continúa consolidándose como un espacio de encuentro gratuito, inclusivo y sostenido en el tiempo, promoviendo el uso del espacio público, el deporte, la cultura, el compromiso ambiental y el acompañamiento a emprendedores locales.