El tiempo para este viernes 6 de febrero en Santiago del Estero: seguirán las lluvias y la máxima será de 30º

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día con lluvias, alta humedad y temperaturas moderadas, con probabilidad de tormentas desde la madrugada.

Hoy 02:11

Este viernes 6 de febrero, Santiago del Estero estará atravesado por condiciones de marcada inestabilidad. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con tormentas fuertes desde la madrugada y la mañana, en un contexto de elevada humedad y cielo cubierto.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 24°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, un descenso térmico respecto a días anteriores producto de las precipitaciones.

Durante las primeras horas del día, la probabilidad de lluvias será elevada, entre el 40 y el 70%, con tormentas que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

Hacia la tarde y la noche, el panorama no mostrará una mejora significativa: se esperan tormentas aisladas, con chances de precipitación que oscilarán entre el 10 y el 40%. La humedad se mantiene alta, cercana al 90%, con vientos leves del sector sudeste.