Escándalo familiar en el Bº General Paz: invitó a su sobrina a “estar a solas” por WhatsApp

La joven, de 20 años, denunció a su tío paterno por mensajes con insinuaciones sexuales. Interviene la Fiscalía de Abusos Sexuales de Capital.

Hoy 08:54

Un grave episodio fue denunciado en las últimas horas en la ciudad Capital, luego de que una joven de 20 años acusara a su propio tío de haberle enviado mensajes con insinuaciones sexuales a través de WhatsApp, durante una reunión familiar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la denuncia, el hecho se produjo en una vivienda ubicada en el barrio General Paz, donde la víctima —residente en el barrio Belén— había concurrido junto a otros allegados a un encuentro social que se desarrollaba en la casa del denunciado.

Siempre de acuerdo con el relato de la joven, los presentes se encontraban reunidos consumiendo bebidas alcohólicas y dialogando, cuando en determinado momento ella se dirigió hacia la planta alta del inmueble. Fue entonces cuando recibió mensajes enviados desde el teléfono celular de su tío.

Los textos, según manifestó, contenían insinuaciones de índole sexual, en los que el hombre —presuntamente bajo los efectos del alcohol— la invitaba a “estar un momento juntos, a solas”.

Ante la situación, la joven se negó de inmediato y decidió retirarse del domicilio, con el objetivo de evitar que el episodio derivara en una situación más grave.

Posteriormente, se dirigió a la Comisaría Quinta, donde radicó la denuncia penal contra su tío paterno. A partir de ello, tomó intervención la Fiscalía de Turno de Abusos Sexuales de Capital, que dispuso una serie de medidas investigativas a cumplirse en las próximas horas por parte del personal policial.

La causa quedó en plena etapa de investigación, mientras se analizan los mensajes enviados y se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.