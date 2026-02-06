“Papá, me están llevando”: el último mensaje de la abogada santiagueña antes de ser detenida en Brasil

Instantes previos a quedar detenida en una comisaría de Río de Janeiro, Agostina Páez alcanzó a comunicarse con su padre.
El padre de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de hacer gestos racistas, reveló qué fue lo último que le dijo su hija antes de quedar detenida en Brasil.
“Papá, me están llevando”, fue el mensaje que le mandó la argentina unos segundos antes de quedar detenida en una comisaría de Río de Janeiro.
Páez, de 29 años, está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión. Por este motivo, tiene prohibida la salida del país, se le retuvo su pasaporte y, hasta el momento, tenía colocada una tobillera electrónica.
“El abogado me da poca información, él me había dicho que no iba a ir detenida. Esto es increíble, no imaginaba que me iba a pasar. Ella no tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie, es abogada”, dijo el padre de Agostina, Mariano Páez, en diálogo con Mediodía Noticias.
El papá de la joven ratificó que su hija está detenida en una comisaría federal y que el sábado viajará a Buenos Aires para luego tomar otro vuelo hacia Río de Janeiro.
“El consulado no me acompaña. No sé qué hacer, para dónde agarrar, a quién hablarle”, agregó Páez. Según confirmaron fuentes policiales, la joven podría ser trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario de Bangu.
“Estoy evaluando cambiar de abogado. El habeas corpus se presentó ayer. Ella está angustiada, llora. Estaba encerrada en el complejo, no quería bajar ni comer”, agregó el papá de Agostina.