Trump firmó el decreto que quintuplica el cupo de importación de carne vacuna argentina en Estados Unidos

Donald Trump firmó un decreto que asigna a la Argentina 80 mil toneladas adicionales de carne magra dentro del cupo arancelario, al considerar insuficiente la oferta interna del mercado estadounidense.

Hoy 19:35

Tras la firma del acuerdo comercial con Argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto que quintuplica la cantidad de importaciones de carne vacuna argentina. De esta manera,

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Tras considerar la información proporcionada por el Secretario de Agricultura, entre otros datos relevantes, concluyo que las importaciones de recortes de carne vacuna magra en los Estados Unidos están actualmente sujetas al cupo arancelario (TRQ) para carne vacuna. Determino que el suministro de recortes de carne magra o de productos agrícolas directamente competitivos o sustitutos será insuficiente para satisfacer la demanda interna a precios razonables debido a un desastre natural y una importante disrupción en el mercado nacional”, señala el texto oficial.

El jefe de Estado norteamericano consideró “necesario y apropiado aumentar temporalmente la cantidad de importaciones de recortes de carne magra sujetas a la tasa arancelaria dentro del cupo establecida bajo el TRQ para carne vacuna”. Además, determinó que “corresponde asignar la totalidad de la cantidad adicional dentro del cupo, tal como se establece en esta proclamación, a la Argentina”. Acto seguido, definió que la cantidad adicional de 80.000 toneladas se asignarán al mercado argentino.

“Tal como anticipamos, se acaba de publicar la Decisión Presidencial de los Estados Unidos que otorga a la Argentina 80.000 toneladas adicionales de carne, que se suman a las 20.000 ya vigentes. Esto permite incrementar en cerca de USD 800 millones las exportaciones argentinas”, remarcó el canciller argentino, Pablo Quirno.