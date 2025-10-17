The Cure prepara nuevo disco y una película

La banda liderada por Robert Smith ya grabó 13 temas para su próximo disco y prepara una película sobre su show en el Troxy de Londres.

Hoy 09:29

The Cure parece tener encaminado su nuevo disco de estudio. La banda liderada por Robert Smith confirmó que ya tiene 13 nuevas canciones grabadas para el sucesor de Songs Of A Lost World (2024) y que está trabajando en una película del show que dieron en el Troxy de Londres, realizado el año pasado para 3.000 personas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La novedad se desprende de una actualización reciente en la biografía oficial del grupo en su sitio web, donde se detalla su actividad de este año y el próximo. Allí se menciona el lanzamiento de Mixes Of A Lost World, un LP de remixes publicado en junio, y la participación de Smith junto a Olivia Rodrigo durante su set como cabeza de cartel en Glastonbury.

Sin embargo, lo más llamativo llega con la confirmación de que, en marzo de este año, la banda volvió a los Rockfield Studios para registrar nuevo material: "En marzo de 2025 la banda regresó a Rockfield Studios para grabar 13 canciones más para un álbum sucesor”, señala el texto.

Además, la biografía menciona que Smith volvió al estudio "para ayudar a re-editar y remezclar The Show Of A Lost World, la película del concierto". El film tomará como base el mencionado recital en el Troxy, donde el grupo tocó su último disco completo, seguido de un repaso por clásicos de distintas épocas y un extenso bis final. Entre el público estuvieron Billie Joe Armstrong (Green Day), Ed O’Brien (Radiohead), Boy George, Stuart Braithwaite (Mogwai) y el actor Pedro Pascal.

Las nuevas grabaciones no llegan por sorpresa. En el marco de la salida de Songs Of A Lost World, Smith había revelado que The Cure tenía otro disco "casi terminado" y hasta un tercer disco en proceso. También dejó entrever que no planeaba volver a girar hasta completar al menos uno de esos proyectos.

Aun así, en las últimas semanas la banda comenzó a anunciar una serie de fechas para 2026, con presentaciones en el Reino Unido e Irlanda y participaciones en festivales como Rock Werchter, Primavera Sound, Øya, Rock en Seine y Isle Of Wight, entre otros. Es por ese motivo que todo indicaría que el regreso a los escenarios será acompañado de nueva música.