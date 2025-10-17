Victoria Beckham admite que le tienta volver a reunirse con las Spice Girls

La diseñadora y exintegrante del grupo pop británico aseguró que le “encanta la idea” de una nueva gira junto a sus compañeras, aunque no confirmó planes concretos por el momento.

Hoy 09:37

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, afirmó que le resulta “tentadora” la idea de volver a reunirse con sus compañeras para una nueva serie de conciertos. La declaración se dio en el marco de una entrevista con Andy Cohen y John Hill para un próximo especial de Andy Cohen Live en SiriusXM, que se emitirá el martes 28 de octubre.

Beckham, quien interpreta a Anna en la película Frozen, comparó la posibilidad de un regreso de las Spice Girls con la reciente reunión de Oasis, la banda británica de los 90 que se prepara para una gira en Australia. “Me encanta la idea. Aunque no sé si todavía podría cantar; en realidad, nunca fui tan buena”, explicó.

La diseñadora señaló que, aunque la idea le resulta atractiva, no podría asumir una gira mundial debido a sus compromisos actuales: “Es tentador, pero ¿podría hacer una gira mundial? No. Tengo un trabajo”.

La última presentación de Beckham con las Spice Girls se produjo en abril de 2024, durante su fiesta de 50 cumpleaños en el club londinense Oswald’s, donde el grupo interpretó de manera improvisada “Stop” y “Mama”. Antes de eso, la última actuación de las cinco juntas fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Formadas en 1994, las Spice Girls se convirtieron en un fenómeno global con su sencillo debut “Wannabe” (1996), y lograron múltiples éxitos en listas internacionales. Tras su pausa en 2000, el grupo regresó en 2007 y nuevamente en 2018-2019, aunque Beckham no participó en esa última reunión.

En la entrevista, Beckham también abordó su vida personal y su objetivo actual de empoderar a las mujeres, compartiendo consejos y experiencias de su trayectoria profesional y mediática.