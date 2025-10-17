Selección Argentina Sub-20 vs. Marruecos: la gran brecha económica entre los finalistas del Mundial

La Albiceleste de Diego Placente buscará este domingo el título en Chile con un plantel valuado en más de 61 millones de euros, cinco veces más que su rival africano.

Hoy 11:12

La Selección Argentina Sub-20 enfrentará este domingo a Marruecos en la gran final del Mundial de Chile 2025, en un duelo que no solo coronará al nuevo campeón del mundo juvenil, sino que también pondrá en evidencia una enorme diferencia económica entre ambos planteles. A pesar de las bajas de varias figuras, el equipo nacional mantiene una cotización muy superior a la del combinado africano.

Según datos del sitio especializado Transfermarkt, el plantel argentino está valuado en 61,8 millones de euros, mientras que el marroquí apenas alcanza los 11,8 millones. Esta brecha de más de cinco veces refleja la distinta proyección internacional de ambos equipos, aunque en el campo de juego las diferencias se han reducido a base de esfuerzo y trabajo colectivo.

Pese a no contar con nombres como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni o Aaron Anselmino, la Argentina llega a la final con un grupo de jóvenes de jerarquía. El futbolista con mayor valor de mercado es Maher Carrizo, tasado en 10 millones de euros, una cifra que casi iguala la totalidad del plantel rival. Detrás aparecen Gianluca Prestianni, Julio Soler y Álvaro Montoro, valuados en 8 millones cada uno, mientras que Mateo Silvetti, Milton Delgado y Santino Andino superan los 5 millones.

Por el lado de Marruecos, su jugador más valioso es Gessime Yassine, extremo del USL Dunkerque de la segunda división francesa, con 4 millones de euros. Lo siguen Ali Maamar y Othmane Maamma, los únicos que superan el millón. El resto del plantel se mantiene por debajo de esa cifra.

Más allá de la abismal diferencia en números, Argentina y Marruecos llegan con un nivel futbolístico parejo y con la confianza plena en sus proyectos juveniles. La final en Santiago promete ser un choque de talento, estructura y hambre de gloria, con la ilusión argentina de volver a gritar campeón mundial Sub-20 después de 18 años.