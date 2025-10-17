Ranking FIFA: la Selección Argentina recuperó terreno y volvió al segundo puesto

Tras las victorias ante Venezuela y Puerto Rico, la Albiceleste subió una posición en el nuevo Ranking FIFA, y ahora es escolta de España, que se mantiene en la cima.

Hoy 11:17

La Selección Argentina volvió a sonreír en el Ranking FIFA publicado este jueves. Gracias a los triunfos por 1-0 ante Venezuela y 6-0 frente a Puerto Rico en los amistosos de la última Fecha FIFA, el equipo de Lionel Scaloni escaló una posición y ahora se ubica segundo, por detrás de España, que conserva el primer lugar.

Hasta septiembre, la Albiceleste lideraba la clasificación, pero había caído al tercer puesto tras la derrota con Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el buen rendimiento en esta doble jornada le permitió recuperar terreno y superar a Francia, que perdió el segundo lugar pese a golear 3-0 a Azerbaiyán, ya que empató 2-2 frente a Islandia en su camino hacia la Eurocopa 2026.

En el resto del Top 10 también hubo movimientos. Alemania subió al décimo puesto luego de vencer 4-0 a Luxemburgo y 1-0 a Irlanda del Norte, desplazando a Croacia, que cayó al 11° tras igualar 0-0 con Gibraltar. Por su parte, Países Bajos (6°) aprovechó la derrota de Brasil (7°) ante Japón por 3-2 para adelantarla en la tabla.

Entre las sorpresas del nuevo ranking aparecen selecciones como Hungría (+4), Escocia (+5), Nigeria (+4) y Rumania (+4), que continúan escalando dentro del Top 50. También se destacaron Níger, Lesoto e Islas Feroe, con ascensos de nueve lugares, y Kosovo, que alcanzó su mejor posición histórica al ubicarse en el puesto 84. En contraste, Grecia (48°) y Suecia (40°) fueron las más perjudicadas, cayendo ocho escalones cada una.

El próximo Ranking FIFA se publicará el 21 de noviembre, tras la última ventana internacional del año, en la que Argentina buscará cerrar el 2025 reafirmando su condición de potencia mundial.

Top 10 del Ranking FIFA – Octubre 2025: