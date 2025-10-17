Santiagueños brillaron en el Torneo Regional de Maxi Basket en Salta

Los equipos de la Liga Santiagueña de Maxi Basket tuvieron una destacada actuación en el II Torneo Regional “General Martín Miguel de Güemes”, con títulos en tres categorías y una sólida presencia en todas las divisiones.

Los equipos de la Liga Santiagueña de Maxi Basket mostraron su jerarquía en la ciudad de Salta. Se hicieron fuertes en las distintas categorías durante el II Torneo Regional “General Martín Miguel de Güemes” de Maxi Basket Masculino y que se disputó en la ciudad de Salta.

Intervinieron equipos de nueve provincias en las categorías +45, +50, +60 y + 65 Años, fue organizado por Máxi Básquet Libertad Salta y contó con el auspicio de la Secretaría de Deportes de Salta. Participaron Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Jujuy, Corrientes, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Salta.

Se disputó en tres escenarios de la capital provincial: el Legado Güemes, el Micro Estadio y el estadio Delmi.

La competencia se desarrolló en cuatro categorías. La categoría +60 fue la más numerosa y contó con ocho equipos divididos en dos zonas; en tanto que la +65 tuvo cuatro equipos. Las categorías +45 y +50 también se jugaron en formato de dos zonas cada una.

Distintas Categorías

La categoría +45 quedó dividida en dos zonas y hubo cruces interzonales. La Zona A la integraron: La Murga A (Santiago del Estero), Julianos (Salta) y Sigma Básquet (Formosa). Y la Zona B estuvo compuesta por Vivarachos (La Rioja), La Murga B (Santiago del Estero) y Salta Básquet (Salta).

En la categoría +50, compitieron en dos grupos. En la Zona A, participaron Yacaré (Corrientes), La Murga (Santiago del Estero) y Sociedad Siriolibanesa (Jujuy). Y en la Zona B estuvieron Sigma Güemes (Formosa), UTN (Tucumán) y Súper Seniors (Salta).

La categoría +60 estuvo dividida en dos grupos. La Zona A tuvo a Las Breñas (Chaco), UTN (Tucumán), Sociedad Siriolibanesa (Jujuy) e Ingenieros (Santiago del Estero). Y en la Zona B compitieron Unión y Fuerza (Chaco), Humahuaca (Jujuy), San Pedro (Jujuy) y Libertad Salta (Salta).

Por último, la categoría +65, jugaron Los Amigos de Miguel (Santiago del Estero, Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero), Contadores (Catamarca) y Libertad Salta (Salta).

Desarrollo

Lo de La Murga (Santiago del Estero) fue perfecto. Ganaron todos los partidos y fueron campeones en la +45 y +50. Ingenieros (Santiago del Estero) terminó tercero, al perder en las semifinales de la +60 con Las Breñas (Chaco), que se quedó con el título.

En la +65, Los Amigos de Miguel (Santiago del Estero) se consagró campeón) y Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) se clasificó tercero.

Más allá de los resultados, fue un Encuentro Especial y que tuco una gran participación de los equipos y jugadores del Básquet Amateur de Santiago del Estero, tanto dentro como fuera de la cancha. Los terceros tiempos fueron largos y bien regados para dar vida a una de las fechas regionales del Norte Argentino.

Las próximas paradas serán en noviembre de este año, en Villa Ángela (Chaco) y en febrero del 2026, se jugarán Jujuy.