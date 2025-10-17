Juventud U13 representará a Santiago del Estero en la Liga Federal Formativa

Los encuentros se disputarán este sábado 18 y domingo 19 de octubre, en las instalaciones de la institución.

Los jugadores U13 “Black” del Club Juventud volverán a ser protagonistas este fin de semana en los Cuadrangulares Interregionales correspondientes a la cuarta fase del Torneo Federal de Básquet, tras superar con gran nivel las instancias anteriores de manera invicta, demostrando un juego sólido, competitivo y con gran compromiso.

Los encuentros se disputarán este sábado 18 y domingo 19 de octubre, en las instalaciones del Club Juventud, donde el equipo santiagueño, campeón de su zona, se medirá ante los ganadores de la Zona Oeste: Anzorena de Mendoza, GEPU y CARD de San Luis.

Bajo la dirección del profesor Luis Montenegro, Juventud Black, integrado por Juan López, Bautista Sánchez, Tiziano López, Benicio Romano, Ignacio Ruiz, Gahettano Bequis, Gustavo Córdoba, Bautista Llanos, Francisco Ledesma, Santino Rojas, Agustín Fortina, Oscar Cinquegrani, Ian Maidana y Tizziano Campitelli, buscará seguir creciendo deportiva y colectivamente, reafirmando su talento y pasión por el básquet.

Se invita a los clubes, escuelas formativas y al público en general a acompañar y disfrutar de los partidos programados:

SÁBADO

17:00 hs: CARD vs. Anzorena

20:00 hs: Juventud vs. GEPU

DOMINGO

10:00 hs: Anzorena vs. GEPU

12:00 hs: Juventud vs. CARD

18:00 hs: GEPU vs. CARD

20:00 hs: Juventud vs. Anzorena