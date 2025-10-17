Llega Javier Milei a Santiago del Estero: caminata por el centro y encuentro con candidatos

El presidente arribará este sábado a la capital santiagueña para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza al Congreso. Lo haría acompañado a su hermana, Karina.

En la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei continúa con su campaña nacional y este sábado 18 será el gran protagonista en Santiago del Estero, donde respaldará a los candidatos de La Libertad Avanza al Congreso.

Fuentes partidarias adelantaron que el arribo del mandatario se produciría pasadas las 10, acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. A su llegada, se trasladaría a la sede partidaria de 24 de Septiembre 255, en Capital, donde mantendrá un encuentro con Tomás Figueroa, postulante al Senado, y Laura Godoy, aspirante a una banca en Diputados.

Posteriormente, encabezaría una caminata por la zona peatonal, tras una concentración prevista en el local de La Libertad Avanza, con el objetivo de tomar contacto con la militancia y los adherentes a su espacio político.

Esta visita se enmarcaría en la estrategia libertaria de fortalecer su presencia en el interior del país, en distritos donde los gobiernos provinciales mantienen posiciones críticas contra la Casa Rosada por los recortes de fondos en áreas clave como obra pública, salud, educación y discapacidad.

El principal desafío será ampliar su representación parlamentaria, en una provincia considerada difícil para el oficialismo libertario, que buscaría alguna de las bancas que se renovarán en el Congreso: tres para el Senado y seis para Diputados.

De acuerdo con fuentes nacionales, luego de su paso por Santiago, Milei se trasladaría a Tucumán, donde participaría de un acto similar junto a los candidatos locales, en el marco de la misma gira proselitista que lo lleva a recorrer distintos puntos del país antes del cierre de campaña.