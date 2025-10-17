Horario corrido y misa el domingo: así será la actividad en el Parque de la Paz por el Día de la Madre

Como en cada fecha especial, el Cementerio Privado abrirá sus puertas de 8 a 18 horas este sábado 18 y domingo 19 de octubre. El padre Julián Cueva celebrará la Santa Misa a las 9 de la mañana del domingo.

Hoy 13:25

Este domingo 19 de octubre se conmemora el Día de la Madre y por tal motivo el Cementerio Privado Parque de la Paz tendrá sus puertas abiertas en horario corrido, los días sábado y domingo, de 8 a 18 horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado desde la administración del cementerio, el día domingo, desde las 9, el sacerdote Julián Cueva oficiará la Santa Misa en la Capilla del mismo.

Tal como sucede en fechas importantes, el cementerio es visitado por miles y miles de personas que se acercan para recordar a sus deudos, por lo que es necesario respetar los lugares de estacionamiento y las indicaciones del personal que allí trabaja. En ese sentido, se indicó que los dos estacionamientos estarán habilitados y personal de la Municipalidad de la Capital colaborará en el ordenamiento vehicular.