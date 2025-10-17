"¿Quién puede creer que EEUU va a dar una ayuda a cambio de nada? La gente no es tonta..."

Así se expresó el candidato a senador por Fuerza Patria Peronista José Emilio Neder en diálogo con Radio Panorama tras el apoyo de Donald Trump al presidente Milei. Destacó que peronismo "es una oposición real a este atropello que sufre el pueblo argentino".

Hoy 13:43

El candidato a senador por Fuerza Patria Peronista, José Emilio Neder, cuestionó el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump al presidente Javier Milei, y advirtió que “el imperialismo nunca da nada a cambio de nada”. Además, defendió el rol del peronismo como “una oposición real” frente a las políticas del gobierno nacional.

En diálogo con Radio Panorama, Neder sostuvo que “el país no son números, está la gente”, y afirmó que la administración de Javier Milei “desfinancia la salud, la universidad pública y recorta derechos con una crueldad increíble”.

“Todos los días cierran pequeñas y medianas empresas dejando a familias sin sustento. Argentina es un país que se está desintegrando económicamente”, expresó.

El dirigente consideró que la gestión nacional “no tiene un plan” y actúa “a la deriva, gobernando por decreto”. Además, criticó el discurso oficial sobre la baja de la inflación: “Dicen que bajó la inflación, pero porque secaron la plaza. Si no hay dinero, no se puede comprar ni aunque te regalen las cosas. En Buenos Aires, para no ser pobre necesitas 1.200.000 de pesos y hay jubilados que cobran$320 mil. Es la mentira permanente con la que quieren confundir a la sociedad”.

Sobre el encuentro entre Milei y Donald Trump, Neder fue categórico: “¿Quién puede creer que el imperialismo va a darte una ayuda a cambio de nada? La gente no es tonta. Acá hay negociados que no tienen en cuenta al pueblo. La economía está estancada, hay colas inmensas para conseguir trabajo y los pequeños comercios cierran porque se perdió la credibilidad del gobierno”.

En referencia al Día de la Lealtad Peronista, el dirigente recordó que “se cumplen 80 años de una hermosa historia, con el abrazo de Perón con su pueblo, cuando se empezó a construir una Argentina nueva, con empleo, derechos para los trabajadores y una economía federal y solidaria”.

Finalmente, Neder comparó la actual gestión con gobiernos anteriores: “Cuando Néstor asumió, no se quejaba de los que estaban antes. Tomó decisiones y hasta pagó la deuda. Cuando entró Macri, su propio ministro Dujovne dijo que era el país menos endeudado del mundo, y a los dos años se fueron al FMI. Resulta que el peronismo es el malo de la película, pero con nosotros no cerraban empresas y la gente vivía mejor, porque cuando el peronismo gobierna, piensa primero en la gente”.