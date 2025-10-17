El FMI respaldó la baja de la inflación, pero pidió más reservas para volver a los mercados

El organismo internacional celebró los avances en la desaceleración inflacionaria, aunque advirtió que es clave acumular dólares para reducir el riesgo país y facilitar el refinanciamiento de la deuda.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, y el subdirector del área, Nigel Chalk, brindaron una conferencia de prensa sobre la región como parte de las reuniones anuales del organismo.

La entidad multilateral publicó sus perspectivas regionales este viernes, aunque ya había informado que sus proyección de crecimiento para la Argentina, había bajado un punto porcentual en esta revisión, ya que espera que la economía se expanda 4,5% este año.

Una vez más, el organismo le pidió al Gobierno que acumule reservas: “Se requieren esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez, y aumentar los colchones de reservas para facilitar un acceso duradero a los mercados internacionales de capital".

Por otra parte, el FMI prevé que la inflación cierre el año en 28%. El reporte publicado este viernes resaltó: “Se proyecta que Argentina seguirá avanzando para frenar la inflación en el contexto de su programa de estabilización, a pesar de la reciente depreciación del peso”.

Con respecto al programa que tiene la Argentina con el FMI, el organismo dijo que el financiamiento respaldó la transición hacia un régimen cambiario más flexible y el levantamiento de la mayoría de las restricciones cambiarias.

“La inflación subyacente anual continúa disminuyendo gradualmente, mientras que la actividad se ha desacelerado recientemente, reflejando también las perturbaciones e incertidumbres relacionadas con las elecciones”, recalcó el FMI.